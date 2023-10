Des œuvres rares de Niki de Saint Phalle présentées dans une expo coup de cœur (et gratuite)

Ça bouge à la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois. Jusqu’à la fin du mois d’octobre, de plantureuses Nanas y dansent toute la journée aux côtés de jazzmen et éléphants bigarrés. Depuis le 15 septembre, une exposition dédiée à Niki de Saint Phalle présente 12 de ses œuvres en mouvement, réalisées après la mort de son ancien compagnon (de vie et d’atelier) Jean Tinguely.

Des Tableaux éclatés conçus comme des toiles mobiles à l’esprit enfantin et aux couleurs vives, qui s’animent au passage des visiteurs. Certaines représentent Ganesh, d’autres des baigneuses ou des profils d’amoureux au clair de lune. Des créations peu connues, rarement montrées, qui n’avaient pas été présentées ensemble depuis maintenant trente ans. Courez-y : c’est une des plus réjouissantes expositions qu’on a vues en cette rentrée, et c’est gratuit !

© Aurélien Mole

Où ? à la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois, Paris 6e.

Quand ? du 15 septembre au 28 octobre 2023.

Combien ? gratuit !