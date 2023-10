Dessin, céramique, photo… Faites vos classes aux Beaux-Arts de Paris le temps d’un trimestre

Vous vous sentez l’âme d’un artiste, mais vous ne savez (presque) rien faire de vos dix doigts ? Pas pleurer. Depuis quelques années, l’Ecole des Beaux-Arts de Paris – dont le concours d’entrée est l’un des plus sélectifs de l’Hexagone – ouvre ses portes aux amateurs, débutants ou confirmés. Là, vous pourrez poser vos fesses et pinceaux sur les mêmes bancs où Ingres, Matisse et Justine Triet (si si) ont fait leurs armes.

Dessin modèle vivant © Beaux-Arts de Paris

Pour un prix plutôt bas comparé au marché (surtout quand on regarde les CV des profs, tous diplômés de l’école), vous pouvez dès maintenant vous inscrire à un trimestre de cours dans la discipline de votre choix. Céramique, modèle vivant, storyboard, photographie… En cours du soir ou la journée, en semaine ou le samedi, au sein des Beaux-Arts de Paris ou dans leurs giga-ateliers de Saint-Ouen, vous devriez bien trouver pinceau à votre chevalet. On se voit en amphi ?

Où ? Ecole des Beaux-Arts de Paris, Paris 6e ou Saint-Ouen.

Quand ? période de cours comprise entre le 4 décembre 2023 et le 9 mars 2024.

Combien ? entre 400 et 800 € le trimestre (12 cours) – tarif réduit de 40 % pour les lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi.