Deux chefs pour une croisière gastronomique sur la Seine

Le Ducasse sur Seine, le bateau électrique lancé par l’ubiquiste Alain Ducasse, va faire des étincelles. Le 9 octobre, un quatre-mains d’exception barre le dîner qui accompagne cette luxueuse croisière sur la Seine. Le chef du lieu Jean-Philippe Berens invite Thibaut Spiwack de l’étoilé Anona. Le principe ? Un menu en cinq temps qui convoque gastronomie, ultra-localisme et saisonnalité.

On va ainsi se régaler d’un nuage de champignons intramuros au beurre de cacao et herbes des toits de Paris ou d’un pâté chaud de canard sauvage et foie gras et betteraves acidulées. Pour 265 € par personne, l’accord avec les vins est compris et explore bouteille bio comme ce chenin du Grand Lever et cru plus bourgeois à l’image de ce montagne-saint-émilion du château de Malengin. Bref, la croisière régale !

Quand ? le 9 octobre de 20h30 à 22h30.

Où ? 19 port Debilly, Paris 16e.

