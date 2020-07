Deux pistes cyclables colorées en vert pour renforcer la sécurité à vélo

L'info date du mercredi 24 juin dernier. Alexandra Cordebard, maire du 10e arrondissement de Paris, avait annoncé sur Twitter que la piste cyclable du boulevard de Magenta (une des plus empruntées de la capitale, mais aussi des plus dangereuses) allait prendre "des couleurs pour être plus visible par les cyclistes, les piétons et les automobilistes et plus sécurisée !"

La coronapiste de la rue Tronchet achevée, la V13 est bientôt complète !

Cependant la signalétique de la Place de la Madeleine laisse à désirer, et l'arrivée sur la rue du Havre est limite limite...plusieurs cyclistes ont fini en contre-sens !



Cc @ParisEnSelle pic.twitter.com/2JvCQ8X8H0 — Tomoya Baba (@Tomo96) July 6, 2020

Désormais, elle ne sera plus la seule. La Mairie de Paris envisage de passer également en vert flash un tronçon de la "coronapiste" de l'avenue de Saint-Ouen.



Une initiative qui tombe à pic, certains Parisiens exaspérés reprochant à Anne Hidalgo, la maire réélue de la capitale, d'avoir fait fleurir de nouvelles pistes en catimini la nuit, du jour au lendemain, et à un rythme anormalement élevé. Avec une signalétique peu claire engendrant bouchons et accidents... Voilà qui devrait, en partie, les rassurer.

🚧🎨🚲 La piste cyclable du boulevard de Magenta prend des couleurs pour être plus visible par les cyclistes, les piétons et les automobilistes et plus sécurisée ! pic.twitter.com/MN64nhQItd — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) June 24, 2020

