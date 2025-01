Deux villes françaises nommées parmi les 50 meilleures villes du monde

Le seul top 50 qui compte est de retour. Chaque année, Time Out rebat les cartes du grand maillage urbain pour établir le classement des 50 meilleures villes du monde. Pour y parvenir, on a cuisiné des dizaines de milliers de citadins à travers la planète (18 500 pour être exact), interrogeant leur rapport à leur ville, à sa vie culturelle, nocturne ou gastronomique, sans oublier les questions de sécurité et de budget.

De même qu’en 2024, deux humbles communes made in France y figurent cette année : Paris et Marseille, qui se hissent respectivement aux 19e et 38e places du classement. Si Marseille a pris du galon en grattant cette année 7 places, Paris en perd 8 (sacrebleu, les Parisiens auraient-ils mal vécu les Jeux ?)... Ne commencez pas à râler : l’honneur reste sauf, car la capitale continue de tenir ses promesses sur le plan culturel, atteignant la deuxième place du classement spécifique à ce domaine.

C’est qui le boss des boss ?

En haut de la liste, ça se bouscule sur le podium avec une remontada bien méritée pour Cape Town, qui vient de voler à New York la première place du classement, en rendant 97 % (!) de ses habitants heureux – sans parler de l’offre gastronomique pléthorique et de la beauté de l’environnement. La Grosse Pomme retombe plutôt bien sur ses pattes en squattant la troisième marche. Plus surprenante : l’arrivée inopinée de Bangkok en deuxième position (après avoir été classée 24e l’an passé). De quoi nous faire espérer pouvoir nous y hisser en 2026 !