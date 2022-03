Décidément, c’est un vrai phénomène… de mode ! La fashionsphère et le monde de l’art ne cessent de flirter, jusqu’à brouiller complètement les frontières entre fringues et œuvres. Le dernier exemple en date ? La maison Dior, qui s’offre carrément un petit musée au sein de son iconique 30 Montaigne. Après deux ans de travaux, le spot rouvre ses portes au public pour leur proposer une pléiade de surprises : boutique XXL, resto piloté par Jean Imbert, suite princière, spa… et galerie spectaculaire de 2 000 mètres carrés !

Sous la direction d’Olivier Flaviano (ancien directeur du Musée Yves Saint Laurent), les modèles emblématiques s'enchaînent dans plus de 10 salles aux scénographies marquées, signées Nathalie Crinière. On déambule ainsi dans près de 70 ans de collections, à travers la reconstitution fidèle du bureau de Christian Dior, la vision d’une cabine d’essayage d’origine, dévoilée par un impressionnant sol vitré, ou encore celle de l’atelier de couture exploité en direct par les petites mains de la maison. Encore plus V.I.P qu’un premier rang de défilé !

“La Galerie est un lieu où les gens peuvent apprécier pleinement nos archives et notre patrimoine. Il s'agit de marier tradition, adaptation et modernité — afin de connaître nos origines en profondeur”, nous explique Pietro Beccari, Directeur Général de la Maison Dior. La modernité, elle, se traduit par des décors futuristes, quasi magiques, blindés de robes, de flacons de parfums et de croquis signés du maître himself. Le plus stylé ? L’imposant escalier et son nuancier de tenues nous accueillant dans l’espace. Plus instagrammable, tu meurs.

Quand ? Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 11h à 19h.

Combien ? Plein tarif à 12 €. Réservation.