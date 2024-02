Dorénavant, les métros ne s’arrêteront plus en cas de malaise voyageur

Message à tous les voyageurs : va falloir y aller mollo sur les malaises. Dans une interview à BFM Business hier mardi, Valérie Pécresse, présidente de la région et du gestionnaire IDF Mobilités toujours à la pointe du bien-être du réseau (non), a annoncé son intention de supprimer à partir du mois de juin les arrêts des rames en cas de malaise voyageur.

Actuellement, quand une personne défaillit dans le métro, on l’arrête et on met la personne en PLS à l’intérieur de la rame en attendant l’arrivée des secours. Ce que veut imposer Valérie Pécresse ? “Nous avons une doctrine absurde sur les malaises voyageurs, qui n'est pas celle de Londres ou de Tokyo. Ce qu'il faut, c’est sortir la personne de la rame. On vient enfin d'avoir la validation de ce protocole Samu. Pour les malaises voyageurs, nous n'arrêterons plus les rames de métro.” De quoi gagner du temps et fluidifier le trafic en vue des Jeux olympiques et paralympiques.

Certes validé par le SAMU et les pompiers, ce nouveau protocole rend en revanche furax les syndicats de conducteurs. Interrogé par France 3 Ile-de-France, Bertrand Hammache de la CGT-RATP estime que ''le voyageur va être manipulé par n'importe qui, un voyageur ou un agent RATP qui n'a pas de formation requise pour le prendre en charge”, posant la question de la responsabilité en cas de problèmes majeurs.