Dream Nation : 2 jours de rave XXL avec les légendes du hardcore et de la psytrance

Le hardcore ne meurt jamais, lui non plus ! Ça fait déjà onze ans que Dream Nation trace sa route sans regarder les autres dans le secteur des festivals de musique électronique parisiens. Pas les mêmes artistes, pas le même public. Encore que : avec une nouvelle génération qui carbure à 150 BPM, les musiques portées par Dream Nation ne semblent plus si extrêmes en 2025.

Avis aux amateurs : toute la prog de Dream Nation est construite autour des scènes hardcore, trance, et bass music, des musiques qui se sont construites en dehors des clubs traditionnels. Leurs artistes ne font jamais la une des médias spécialisés, mais ils et elles font partie des DJ les plus populaires de ce secteur moins mainstream que la scène techno/house privilégiée dans les clubs parisiens.

Dans les immenses entrepôts du parc des expositions de Villepinte, transformés en pays des rêves pendant deux jours à coups de scénographies immersives, les trois scènes du festival accueilleront notamment un back to back très attendu entre le patron de l’acid techno néerlandais Reinier Zonneveld et le producteur masqué Angerfist, ou deux des icônes de la scène hardcore italienne, Anime et Mad Dog, qui joueront sur la scène Warzone (tout est dit). Au programme aussi, la star de la psytrance Ace Ventura, le pionnier de la scène hardcore néerlandaise Partyraiser, le producteur culte de la scène drum’n’bass anglais Andy C, ou les vétérans de la trance française Hilight Tribe.

Bref, que des grosses têtes chacun dans leur catégorie, et, preuve que la nouvelle génération se retrouve dans le hardcore et la trance, Dream Nation a aussi confié une scène à 2much, (le nouveau nom de La Darude, la soirée qui a relancé la mode de la trance et de l’eurodance) pour un line-up 100 % féminin qui va faire cavaler.

Quand ? les 26 et 27 septembre 2025, 21h-6h.

Où ? parc des expositions Paris Nord Villepinte.

Combien ? 56 €, pass 2 jours : 95 €. Billetterie ici.