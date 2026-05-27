Dua Lipa et Augustinus Bader ouvrent un pop-up beauté à Paris

La marque DUA by AB, créée par Dua Lipa et Augustinus Bader Science, sera vendue pour la première fois dans un espace physique français, du 27 mai au 7 juin 2026.

Avis aux amateurs de cosmétiques, et de Dua Lipa : il est désormais possible de trouver en France la gamme de soins imaginée par la chanteuse et Augustinus Bader Science, grâce à l’ouverture d’un pop-up parisien du 27 mai au 7 juin 2026. Présentée comme la « rencontre entre l’univers créatif et audacieux de l’artiste et l’expertise scientifique de pointe d’AB Science », DUA by AB promet une approche du soin « performante, sensorielle et résolument contemporaine », avec des formules simples enrichies de la technologie exclusive TFC5.

Installée au sein de la boutique Augustinus Bader du Palais-Royal, cette adresse éphémère immersive permet aux visiteurs de découvrir la gamme DUA by AB, mais aussi de profiter d’un soin de 10 minutes « pour un Dua’s Glow instantané », accompagné de conseils personnalisés. Sur place, un bar propose également des « boissons saines pensées pour nourrir la peau et le corps de l’intérieur ».

Une expérience testée et approuvée par Dua Lipa en personne, qui a bravé la chaleur pour s’y rendre ce 27 mai, comme en témoigne un post Instagram astucieusement légendé : « Bonjour Paris. Sun is out, skin is glowing and DUA by AB Pop-Up has arrived. »