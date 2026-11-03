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Vous allez pouvoir écouter des albums cultes de Lana Del Rey et Kendrick Lamar dans la salle de cinéma du Royal Monceau

L'idée ? 99 fauteuils en cuir et un système son haut de gamme pour écouter deux albums cultes des années 2010.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Vous allez pouvoir écouter des albums cultes de Lana Del Rey et Kendrick Lamar dans la salle de cinéma du Royal Monceau
© DR | Lana Del Rey
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La prog, le lieu, les intervenants : tout est niveau palace dans cet événement ! Les 21 et 22 novembre, Sonorium, spécialiste de l’écoute musicale en très haute-fidélité, s'associe avec Staycation pour organiser deux sessions au Katara, le cinéma privé du Royal Monceau - Raffles, designé par Philippe Starck : 99 fauteuils en cuir et un système son haut de gamme pour écouter deux albums cultes des années 2010.

Sur la tracklist

Face A, le 21 novembre, avec Born to Die, le premier album de Lana Del Rey, sorti en 2012. Avec ce disque vendu à plus de 10 millions de copies, l'Américaine matrixait le monde avec sa spectracle-pop et cette voix dresse-poil qui injecte du mystique à n'importe quelle chanson. Avec bien sûr un chapelet de tubes sur la tracklist, les titres « Born to Die », « Video Games », « Blue Jeans » ou « Summertime Sadness ».

Face B, le 22 novembre, avec To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, sorti en 2015. Dans cet album, dont la prod générale est chapeautée par Dr Dre, K-Dot déballe une musique à la pointe de l'avant-garde, célébrant les musiques afro-américaines entre rap, jazz, funk ou spoken word, conviant toutes les générations sur la tracklist, de George Clinton à Thundercat en passant par Ronnie Isley ou Snoop Dogg. Kendrick Lamar dénonce aussi dans ce disque les discriminations dont sont victimes les Afro-Américains, avec « Alright », qui deviendra l'un des hymnes du mouvement Black Lives Matter.

Chaque album fera l'objet de deux sessions d'une heure et demie, à raison de 25 € par tête avec, outre l'écoute, des présentations des albums et un temps d’échange avec les journalistes Jennifer Padjemi pour Lana Del Rey et Raphaël Da Cruz pour Kendrick Lamar.

Quand ? les 21 et 22 novembre 2026.
Où ? Royal Monceau – Raffles Paris, 37 avenue Hoche, Paris 8e.
Combien ? 25 € par session (billetterie ici)

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