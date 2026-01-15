Inscrivez-vous
Actualités

Emeric Tchatchoua, fondateur de 3.PARADIS, nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

Le créateur de mode Emeric Tchatchoua, fondateur de la marque parisienne 3.PARADIS, a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 14 janvier 2026.

Écrit par
La Rédaction
Emeric Tchatchoua, fondateur de 3.PARADIS, nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
© Emeric Tchatchoua
Ce 14 janvier 2026, Emeric Tchatchoua, fondateur et directeur artistique de 3.PARADIS, a été nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. L’insigne lui a été remis par la ministre de la Culture, Rachida Dati, à l’occasion d’une cérémonie officielle réunissant proches et journalistes.

« Être nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres est un honneur que je reçois avec gratitude et humilité, a déclaré le créateur. Si cette distinction peut représenter quelque chose au-delà de ma personne, j’aimerais qu’elle soit le symbole de cette idée : nos plus grandes limites sont souvent invisibles, nichées dans nos esprits, nos peurs et nos croyances. Un symbole aussi que les rêves ne sont pas des promesses, mais des compagnons qui marchent à nos côtés et nous portent en avant. Et si ces rêves m’ont sauvé, alors je choisis de croire qu’ils peuvent encore porter les autres. »

Cette nomination vient saluer le parcours d’un créateur ayant grandi à Paris au début des années 2000, découvert la mode japonaise quelques années plus tard via Internet, avant de fonder en 2013 sa marque de prêt-à-porter masculin, 3.PARADIS.

