En mai, une myriade de célébrations pour les 10 ans du mariage pour tous

Le 17 mai, comme tous les ans, on célébrera la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. Mais cette année, petit bonus, la journée marquera le 10e anniversaire de l’adoption de la loi autorisant le mariage pour tous. Histoire de fêter l’un des textes les plus importants de notre génération, et alors que Paris est la ville de France qui unit le plus de couples du même sexe (2 365 depuis 2013), la municipalité va organiser une pluie d’événements arc-en-ciel tout au long de la journée.

L’hôtel de ville accueillera une conférence internationale sur le thème « Le mariage pour tous, 10 ans après : en France et dans le monde, où en est-on ? », tandis que le Prix international pour les droits des personnes LGBTQI+ 2023 sera remis à une asso engagée en présence de Stuart Milk, neveu d’Harvey Milk, militant américain des droits LGBT assassiné en 1978. Après le pince-fesses viendra le temps de se détendre les guiboles avec une grande course en talons le long de la rue de Rivoli puis un grand bal populaire.

Afin de marquer le coup sur le temps long, la mairie va également inaugurer – à la mi-mai – un centre d’accueil pour les personnes LGBTQI+ les plus fragiles. Géré par plusieurs assos, ce local de 520 mètres carrés s’étendra en plein Marais, au 22 rue Malher. Les usagers y trouveront des permanences juridiques, sociales et de santé, mais aussi des distributions de vêtements, des repas, des conférences, des projections et des événements en tous genres. Autre projet sur les rails, un centre d’archives LGBTQI+ dans le 19e, mais aucune date d’ouverture n'a été dévoilée pour le moment.