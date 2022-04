En mai, une séance de cinéma en plein air va avoir lieu sur les Champs-Elysées

C’est un fait : dès que les beaux jours se radinent, toute actualité ayant trait à du cinéma en plein air fait un tabac. Alors imaginez une séance sur les Champs… Car oui, le dimanche 22 mai, à partir de 19h, au moment où la fameuse grande famille du cinéma jouera des coudes sur le tapis rouge cannois, une séance de cinéma en plein air va avoir lieu sur le macadam de l’avenue des Champs-Elysées.

Toujours organisée par le Comité Champs-Élysées (et financée par Häagen-Dazs et TCM Cinéma), cette troisième édition du programme « Un dimanche au cinéma » profitera de la piétonnisation de l’avenue pour la journée. Côté ambiance et chiffres, le générique est le même : 1 700 personnes tirées au sort vont pouvoir mater à l’œil (et en mangeant des glaces) un film diffusé sur un écran géant de… 144 mètres carrés disposé au pied de l’Arc de triomphe. Et après notamment The Artist, les lauréats pourront cette année voir le film countryesque A Star Is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga.

Pour choper les sésames, il faudra s’inscrire sur la plateforme dédiée à partir du 2 mai, avant deux sessions de tirage au sort les 11 et 18 mai. Cela va sans dire : les places devraient partir vite fait et vos chances de remporter la palme seront sans doute inversement proportionnelles à celles des frères Dardenne à Cannes. Mais c’est le jeu, ma pauvre Lucette.

Quoi ? Un dimanche au cinéma

Quand ? Dimanche 22 mai 2022, à partir de 19h

Où ? Avenue des Champs-Elysées, Paris 8e

Combien ? Gratuit. Sur tirage au sort ici. Inscription et ouverture de la page à partir du dimanche 2 mai 2022.