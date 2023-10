En novembre, une jungle lumineuse éclot au Jardin des plantes

Halloween n’est pas encore là que l’esprit de Vous-savez-qui (pas Voldemort, l’autre) envahit déjà Paris… Oui, Jean-Pierre Noël, on t’a vu brancher tes guirlandes et faire rouler tes boules chez Truffaut ! C’est bien trop tôt mais passons : les vraies réjouissances commenceront en novembre, et les plus belles anim’ lumières de la ville seront, comme chaque année, dans les parcs parisiens. A commencer par le Jardin des plantes qui réchauffera une nouvelle fois la froide saison avec son rendez-vous nocturne illuminé.



Du 22 novembre 2023 au 21 janvier 2024, le jardin du muséum d’Histoire naturelle ressort ses lanternes et sculptures lumineuses et colorées. Pour cette cinquième édition, c’est la jungle qui reprend ses droits au jardin, avec un parcours réunissant félins et fleurs tropicales du monde entier, dans une parade (statique) monumentale. Une “Jungle en voie d’illumination” qui a le don de nous réconcilier avec le raccourcissement des journées. Vivement la nuit !

Où ? au Jardin des plantes, Paris 5e.

Quand ? du 22 novembre 2023 au 21 janvier 2024.

Combien ? entre 15 et 18 €.