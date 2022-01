En programmant la crème des films 2021 à prix d'ami, le festival Télérama revient en grande forme !

C'est une programmation qu'il convient d'apprécier en mangeant du pop-corn. Après une cuvée 2021 annulée, le magazine Télérama est de retour avec la 24e édition de son festival de cinéma. Du 19 au 25 janvier 2022, 15 films de l'année écoulée et six avant-premières ayant trusté les T dans les pages de l'hebdomadaire vont être projetés dans 450 salles d'art et d'essai en France, dont une grosse trentaine à Paris et en proche banlieue. Le tout avec son traditionnel ticket d'entrée à 3,50 € la séance.

Et c'est vrai que dans le dépliant concocté par l'hebdo, on trouve de sacrées belles pellicules. Il y a par exemple le film La Loi de Téhéran du réalisateur Saeed Roustayi, magnifique thriller policier dans la société iranienne ; La Fracture, le très drôle pavé social de Catherine Corsini, ou Drive My Car, du Japonais Ryusuke Hamaguchi, très beau ballet nomade entre une chauffeuse et le metteur en scène qu'elle conduit. On y découvre également le dernier Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, Annette de Leos Carax, son prix de la mise en scène à Cannes et sa musique tricotée par les Sparks. Ou encore Aline, ce long-métrage réalisé par Valérie Lemercier autour de la vie de Céline Dion.

Quant aux avant-premières, on note Nos Âmes d'enfants de l'Américain Mike Mills avec Joaquin Phoenix, journaliste en charge de son fils, et Un Monde de Laura Wandel, qui nous immerge au cœur du harcèlement scolaire. Autre film projeté : la fresque dystopique Dune de Denis Villeneuve, plébiscitée par les moins de 26 ans. On clôturera en rappelant que les places seront donc à 3,50 € à condition de présenter le Pass Festival Cinéma Télérama. Pour le choper, soit vous êtes abonnés, soit vous le récupérez dans les numéros du 12 et 19 janvier.

Pour le programme complet et les détails de billetterie, c'est par ici.

Quoi ? Festival Cinéma Télérama

Quand ? Du 19 au 25 janvier 2022

Où ? Dans 450 salles d'art et essai en France. Une trentaine à Paris.

Combien ? 3,50 € la séance en présentant le pass Festival Cinéma Télérama. Pour le récupérer : soit vous êtes abonnés, soit vous le chopez dans les numéros du 12 et 19 janvier.