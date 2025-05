EPISOD et Café Kitsuné Louvre vous remettent sur pied tous les mardis de mai

Adieu, dépression du mardi ! Au mois de mai, le deuxième jour de la semaine s’offre un glow-up bien mérité, diligenté par EPISOD et Café Kitsuné. L’idée : associer deux activités qui font du bien, suer et manger, le temps d’une pause déjeuner en plein cœur de Paris, sans avoir à réfléchir ni courir. Top départ à 11h30 chez EPISOD Louvre pour un cours signature (un nouveau à tester chaque semaine), avant d’aller récupérer en s’envoyant un brunch au Café Kitsuné juste à côté (vous n’aurez qu’à traverser le magnifique jardin du Palais-Royal).

EPISOD x Café Kitsuné

Pour en profiter, trois possibilités : les 13, 20 et 27 mai. Le 13, on vous invite à découvrir le Pilates Reformer, avant d’enchaîner avec un cours de Heat Blast (high intensity training sous infrarouges) le 20, et de terminer sur du cycling le 27. Côté brunch, le Café Kitsuné vous servira un plat signature au choix (avocado toast, turkish eggs ou salmon egg benedict), accompagné d’une pâtisserie et d’une boisson chaude. En édition limitée, le package EPISOD x Café Kitsuné est proposé à 50 €, à réserver ici. De quoi entrer dans la compétition du plus beau boule du Louvre.

Où ? EPISOD Louvre, 21 rue Herold, Paris 1er, et Café Kitsuné Louvre, 2 place André-Malraux, Paris 1er.

Quand ? 13, 20 et 27 mai à 11h30.

Combien ? 50 € le package