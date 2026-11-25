Du 3 au 5 décembre, plus de 1300 flacons rares et objets de bistrot du siècle dernier passent aux enchères à la galerie Joseph.

Une rarissime absinthe Pernod du début du XXe siècle (avant la bascule vers le pastis), un amer Picon de 1920 comme neuf ou une bouteille de « vin au beef juice », élixir censé lutter contre le surmenage, disparu des mémoires et des étagères depuis les années 30… Voilà quelques-uns des trésors liquides qui vont être mis aux enchères du 3 au 5 décembre à la galerie Joseph. Une vente exceptionnelle de 1 350 bouteilles collectionnées depuis plus de quarante ans par Bruno de Serbriant, passionné d’histoire, de zinc et de spiritueux.

© Aibo Art Auction Vin de Beef Juice

Cette vente unique fait plonger, tel un glaçon dans un vermouth, au cœur de l’âge d’or des bistrots, de 1890 à 1960, quand l’apéritif se parait de toutes les qualités, aussi bien moment social que fortifiant physique. Sept décennies durant lesquelles chaque région de France proposait sa boisson dans créativité débridée : cognac, vermouth ou armagnac, bien sûr, mais aussi kummel, quinquinas, fernet, china, guignolet ou… goudron. Chaque étiquette ? Un témoignage modeste et unique de l’univers graphique de l’époque.

Outre ces flacons, la vente va aussi proposer des objets du quotidien des bistrots, comme des affiches contre l’ivresse publique, de somptueux cendriers publicitaires ou des soucoupes ramasse-monnaie, ancêtres du ticket de caisse.

Quand ? Du 3 au 5 décembre

Où ? Galerie Joseph, 16 rue des Minimes 75003 Paris