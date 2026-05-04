Evitez la pluie dans le seul bar à vins et à films de Paris !

Réalisatrice de film et organisatrice de festival, Chloé Bourgès est une femme de projets. Son dernier en date ? Cette inclassable enclave de la rue Saint-Maur, soignée et moquettée par studio Etttore : lumière violette, plafond miroir et étagères remplies de DVD pointus édités par Potemkine, des beaux livres sur le cinéma ou des numéros de la revue arty féministe Gaze (la rédac est à côté) qui fait bar à vin et mini-cinéma.

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En rez-de-chaussée, la petite pièce fait proposer une carte de vin à peine plus longue que la liste des réalisatrices oscarisées, des petites grignoteries (pop-corn, fromage). Et, au sous-sol, un canapé Paulin devant un grand écran pour dévorer (gratuitement) le court-métrage du mois signé d’une pointure du cinéma (il y a eu Herzog, Triet ou Chaplin). Bref, voilà une parenthèse hors norme et un peu folle où on aime se lover !

Où ? 9 Rue Saint-Maur, Paris 11e

Quand ? du jeudi au samedi de 18h à 22h