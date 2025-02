Un nouvel hôtel 5-étoiles va ouvrir dans le Marais

Finito les préposés en soutane, les miroirs sans tain et le bar noyé sous les fumigènes. L’hôtel Sinner et son ambiance monacal-dévergondée, comme sortie d’un film érotique des années 70, a baissé le rideau (en velours carmin). À la place, l’Experimental Group (Grand Pigalle, Grand Boulevard) va proposer l’Experimental Marais, un hôtel plus sage mais tout aussi design et luxueux en plein Marais. À la manœuvre de cette nouvelle image, on retrouve le décorateur Tristan Auer (qui connaît bien l’espace : il avait déjà dessiné le Sinner en 2019 !). Cette fois, il promet une ambiance néogothique inspirée autant du Manhattan des années 40 que de l’histoire du quartier.

Ode à New York

© Experimental Group

Côté restaurant, la vaste salle cathédrale de 100 couverts devient le Temple & Chapon, avec des murs couverts des œuvres de l’artiste Clovis Retif. Pas besoin de le prononcer « tempeule and chaponne », ce nom est celui des rues en bas de l’hôtel ! Mélanie Serre, formée par Joël Robuchon, signe une carte inspirée des steakhouses, ces brasseries américaines spécialisées dans la viande (mais pas que). La cheffe va y proposer des huîtres à la Rockefeller (gratinées au four), un lobster roll, un T-bone grillé… Et pour accompagner cette ambiance Mad Men, l’American bar va rendre hommage aux bars à cocktails américains qui ont servi d’inspiration pour l’Experimental Cocktail Club : Benton’s Old Fashioned du Please Don’t Tell ou Quetzal du Raines Law Room… Début du voyage prévu en mars.

Où ? 116 rue du Temple, Paris 3e

