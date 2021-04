Expo en plein air : à Bercy Village, Louis de Funès à l'honneur

La Soupe aux choux, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Aile ou la Cuisse... En partenariat avec la Cinémathèque et Gaumont, Bercy Village nous propose de redécouvrir les affiches des plus grands films de Louis de Funès, un des acteurs préférés des Français. Déployées sur les murs des passages de ce petit village commercial, une trentaine d'affiches de films retracent la carrière exceptionnelle du comédien. Parmi les incontournables ? Ceux tournés avec Gérard Oury, le roi de la comédie populaire, qui a hissé le genre au rang d’art en quelques films, du Corniaud à Rabbi Jacob en passant par La Grande Vadrouille. La véritable force de ces comédies ? C’est d’abord d’avoir résisté à l’épreuve du temps.



Avec 17 millions d’entrées à sa sortie (un record conservé jusqu’en 1998 et la sortie de Titanic) et d’innombrables diffusions télévisées, La Grande Vadrouille s’est même imposé comme le classique indémodable par excellence, rempli de scènes si célèbres qu’elles sont devenues partie intégrante du patrimoine culturel français. Sur l’affiche, on y voit le tandem inénarrable incarné par Bourvil qui porte Louis de Funès sur ses épaules, avec Paris en toile de fond. Derrière, l’audace (toujours périlleuse) de faire rire autour d'un sujet grave et encore contemporain pour l’année 1966 : la Seconde Guerre mondiale. De quoi nous donner envie de revoir ce film (et tous les autres), tant il fait l’étalage de tous les types d’humour – comique de situation, burlesque, jeux de mots, absurde. Un classique !

Quand ? Du 18 février au 31 mai 2021

Où ? Bercy Village, 28 Rue François Truffaut, 12e

Combien ? Gratuit

www.bercyvillage.com