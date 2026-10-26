Est-ce que vous seriez prêt à tourner pour Polanski si vous étiez comédien ? Ou juste aller voir Marilyn Manson en concert ? Vous écoutez toujours Noir Désir ou R. Kelly de temps en temps ? Ce sont toutes ces questions qu’on ne se posait pas avant MeToo que le spectacle documentaire Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, conçu par le metteur en scène Étienne Gaudillère et la journaliste Giulia Foïs (Compagnie Y), met en scène au théâtre de la Concorde du 29 au 31 octobre prochains. Un spectacle/laboratoire de la série « Grand ReporTERRE », un concept lancé par Angélique Clairand et Éric Massé au théâtre du Point du Jour à Lyon qui confronte artistes et journalistes sur scène.

Entre quiz participatif et mises en scène de tweets, le spectacle se donne pour objectif « de détisser tous les fils culturels, médiatiques, sociologiques, culturels ou artistiques dans ces affaires » et de revenir sur la façon dont étaient traités (et surtout ignorés) ces sujets par le passé, jusqu’à notre perspective aujourd’hui : que faire des écrits de Céline, des immeubles du Corbusier, des toiles de Picasso ?

Quand ? 29, 30 et 31 octobre 2026, 20h.

Où ? théâtre de la Concorde, salle Joséphine-Baker, 1 avenue Gabriel, 75008 Paris 8e.

Combien ? 8-20 €.