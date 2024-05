Féminisme, régalade et solidarité au programme d’un banquet exceptionnel sur la Seine

Lutter contre la précarité alimentaire, promouvoir la place des femmes dans la gastronomie et se régaler pour dîner, tout ça avec vue sur la Seine : voilà ce que propose le festival Cheffes !, qui, pour sa 3e édition, investit la barge le Mazette. Le principe reste inchangé : pour 40 €, vous avez le choix entre deux menus en cinq temps (quatre assiettes salées et une sucrée).

Attention, le choix risque d’être compliqué vu le casting en or des cheffes (bénévoles) aux fourneaux des dix stands. On y retrouve des habituées de l’exercice comme Manon Fleury et Laurène Barjhoux (Datil), Justine Piluso, Chloé Charles (Lago), Bérangère Fagart (Sélune) et quelques toques montantes à l’image de Zelikha Dinga (meilleure designeuse culinaire aux Time Out Food & Drink Awards), Charleyne Valet (le Cyrano), Victoria Mekkoui…

Ernest, l’association organisatrice, va utiliser tous les bénéfices de cet événement pour financer l'aide alimentaire destinée aux plus précaires. Que du bon, on vous dit !

Quand ? Dimanche 19 et lundi 20 mai 2024.

Où ? Le Mazette, 69 port de la Râpée, Paris 12e.

Combien ? 40 € (Billetterie ici).