Alexia Duchêne, The Social Food, Gianmarco Gorni… Huit acteurs de la foodosphère parisienne sont réunis dans un livret cornaqué par Fever-Tree. L’idée ? Vous proposer des accords mets et cocktails… Et bien plus encore !

Créé par les très british Charles Rolls et Tim Warrillow en 2005, Fever-Tree s’est vite imposé comme la Rolls des mixers pour accompagner sur du velours la révolution des cocktails. Un mixer ? C’est le nom de la grande famille des soda, tonic et limonade indispensable pour réaliser des long drinks. Sans excellent tonic, pas de bon ginto, par exemple. Cette volonté de n’être entouré que des meilleurs produits a poussé Fever-Tree à penser au-delà du verre et à se soucier un peu du solide. Avoir un excellent cocktail c’est chouette, l’accompagner d’une bouchée parfaitement en harmonie, là on fait de l’apéritif ce moment stratosphérique qui fait un check à Thomas Pesquet.

Pour ce projet, huit queens et kings du pairing (Alexia Duchêne, The Social Food, Thomas Coupeau de Carbon, Robert Mendoza, Matthias Marc de Substance, Marine Gora de Gramme, Gianmarco Gorni de Goguette et Sho Miyashita de Haikara) ont relevé le défi : proposer un cocktail inédit, évidemment réalisé avec un mixer de la gamme, en tandem avec un tapas qui tabasse. Et pour couronner le tout, les recettes, en plus d’être bonnes à se lécher les doigts, doivent être faciles à réaliser dans la cuisine d’une personne normale (nous, quoi).

SHIRLEY GARRIER

Testé et approuvé : le pairing de Robert Mendoza, prodige angelenos, passé par le Saint-Sébastien et qui a remplacé Pierre Touitou chez Vivant 2, s’offre un petit plaisir régressif avec une version pour adulte du cherry cola en utilisant le Madagascan Cola de Fever-Tree et de la vodka. Pour accompagner ce plaisir coupable, une recette qui fleure bon la street food californienne qu’on dévore dans la touffeur dominicale d’un stade de baseball : les chicken wings délicatement épicées, twistée à la coriandre. Musique conseillée pour ce voyage immobile : Drinking in LA de Bran Van 3000.

Le livre de recettes est à retrouver ici.