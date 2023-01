Fin janvier, Paris Déco Off fait de Paname la capitale du design !

Du 18 au 22 janvier, Paris devient la capitale mondiale de la déco avec le retour de Paris Déco Off, qui donne depuis treize ans le ton et annonce les tendances en matière d’intérieur. A la manière d’une Fashion Week sauce design, de nombreux créateurs et créatrices squattent pendant cinq jours showrooms et pop-up stores du quartier de Saint-Ger’, de la rue du Mail et de la place des Victoires.

Si l'événement met surtout un coup de projo sur les éditeurs de matériaux type papier peint ou textile, son p’tit frère, Paris Déco Home, invite des marques de mobilier, de luminaires ou d’art de la table à jouer les +1. Lancé en parallèle de la manifestation en 2020, c’est le bon plan pour shopper des pièces design, bien avant qu’elles ne se retrouvent dans les salons des influenceurs.

Et pour cette semaine de l’intérieur, la manifestation met les petits plats (en céramique) dans les grands ! Vitrines participant au Festival des Étoffes, meubles XXL signés Ecart International, lampes géantes parsemées dans tout Paname et mise en scène d’une chambre et d’un salon 100 % carton par l’architecte d’intérieur et directrice artistique Alice Forest et la créatrice Emmanuelle Zarée… A vos calepins !

Où ? Dans plusieurs lieux à Paris

Quand ? Du 18 au 22 janvier 2023