Finis les classiques parigots, la brasserie de l’hôtel Rochechouart s'offre une carte délurée

Magie chez Maggie ! En plus d’animer Vecchio au sommet de Ménilmontant, Gianmarco Gorni et Hubert Niveleau hantent, en même temps, le bas de Pigalle. Le tandem a en effet été appelé pour mettre un bon coup de jeune à la carte de la brasserie de l’hôtel Rochechouart, rebaptisée Maggie.

Si le décor parigot mosaïque, cuivre et bois ciré ne bouge pas, les assiettes envoyées par Emine Jaidene desserrent nettement la cravate et posent les pieds sur le tableau de bord de la Mustang. Dans les plats en alu (signe fort d’une « gastronomie décomplexée »), déboulent du homard et des frites ; des croquettes de poisson à la mayo au citron vert, un brooklynite croque au cheddar et pastrami ou un banana split so 80s. Bref, on reconnait bien la patte régressive de Gianmarco. Ces plats s’accompagnent de cocktails bien shakés et d’une bande son bien disco. On parie qu’on y va y pousser les tables ?

Où ? Hôtel Rochechouart, 55 Boulevard de Rochechouart, Paris 9e