Fleur séchées et plantes : une grande braderie s’installe dans l’ancien musée Pierre Cardin

Vite ! C'est le grand déstockage printanier du fleuriste durable The Blond Cactus, spécialisé dans les plantes séchées et l'upcycling de jolis pots et vases vintage. Et ce, sur 2 jours (vendredi 7 et samedi 8 mai), dans l’ancien musée Pierre Cardin, en plein cœur du Marais. Ne tardez pas à réserver votre créneau (inscription gratuite en ligne, mais obligatoire).

Au menu de cette 5 édition, de quoi pimper votre intérieur à prix tout doux : fleurs séchées naturelles ou éco-certifiées à partir de 4 € la botte; marché aux plantes (à partir de 2 € chaque !), vases et soliflores en verre recyclé à partir de 3 €... Et puis ces jolies déco fait main (cadres, bougies etc) ou ce bar à bouquets personnalisables à mini prix.

Sans oublier l'option Troc party : ramenez vos objets oubliés contre des bons d'achats à valoir en boutique et sur le e-shop de la marque. Et aussi une Ressourcerie créative : plutôt que de les jeter, apportez vos vases et objets pour leur redonner une seconde vie grâce aux fleurs. Rien ne se perd, tout se customise !

Quoi ? Braderie de printemps The Blond Cactus

Où ? Galerie Joseph, 116 rue de Turenne, 3e. Métro Hôtel de Ville / Châtelet / Rambuteau

Quand ? Vendredi 7 mai et samedi 8 mai 2021, 9h-19h.

Combien ? Entrée libre sur réservation obligatoire et port du masque (non fourni). Créneaux horaires toutes les 30 minutes. Sur place, fleurs séchées à 2 €; plantes à 4 € et déco à 3 €. Paiement CB ou espèces.

Evènement Facebook.