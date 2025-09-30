Flottille pour Gaza : 140 stars appellent et Paris et Bruxelles à réagir

« Nous demandons la protection de la flottille et exigeons des gouvernements d’Emmanuel Macron et de Bart De Wever la protection diplomatique et consulaire des bateaux », tel est l’appel signé par plus de 140 personnalités dont Angèle, DJ Snake, Waly Dia, Zaho de Sagazan ou Leïla Bekhti, publié par Le Nouvel Obs.

Aider Gaza par la mer

Les bateaux en question sont ceux de la Global Sumud Flotilla (GSF), partie début septembre de Barcelone en direction de Gaza avec, à bord de 50 embarcations, plus de 300 personnes comme l’actrice Susan Sarandon, l’activiste Greta Thunberg, la députée Rima Hassan mais aussi des médecins, des infirmiers, des militants... venus de 45 pays. Leur but ? Forcer le blocus maritime imposé par Israël et apporter directement denrées alimentaires et matériel médical aux habitants de la bande de Gaza décimés par les frappes militaires et la famine organisées par l’État hébreu.

La France et la Belgique muettes

Suite à des attaques de drones (non reconnues officiellement par Israël) sur la flottille, l’Espagne, l’Italie et la Turquie ont déployé des frégates pour d’éventuelles opérations de secours. La France et la Belgique ne semblent pas pressées de leur emboîter le pas alors que 54 Français et 15 Belges se trouvent parmi les membres des équipages. Une pudeur qui interroge et indigne les signataires de la tribune.

Dix-huit ans de blocus

La GSF est la 38e flotte à mettre le cap vers Gaza depuis 2008, et la plus vaste jamais organisée. Elle représente l’action concertée de la Freedom Flotilla Coalition, du Mouvement libre de Gaza, de la Flottille Sumud du Maghreb et du Sumud Nusantara (organisée par la Malaisie et neuf autres pays). Israël accuse le Hamas d’être derrière toutes ces associations mais n’en a apporté, pour l’instant, aucune preuve.