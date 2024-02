Gloups : les gerbes florales des cafés parisiens bientôt ravalées ?

Paris ville fleurie, jusque sur les façades des cafés. Mais ces fausses décos florales, qu’on voit pousser depuis quelques années sur les devantures des bars et commerces (et qui attirent plus les beaufs et les touristes que les abeilles), pourraient bientôt se faire ravaler. Vendredi 9 février, le Conseil de Paris a en tout cas voté à l'unanimité pour l’instauration d’une charte visant à réglementer leur utilisation.

Au-delà du débat esthétique, le sujet soulève des questions de sécurité et de durabilité. Alors que le plastique à usage unique est progressivement interdit à la vente, ces fleurs purement décoratives et particulièrement coûteuses (on parle de plusieurs milliers d’euros) forment un non-sens écologique. En outre, leur caractère hautement inflammable est un risque à ne pas négliger. Pour l’instant, la discussion est ouverte entre la Mairie de Paris, les maires d’arrondissement et les professionnels du secteur, afin de déterminer dans quelle mesure l’usage de ces décorations peut être régulé.