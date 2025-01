Pour le bien et pour le bon, un banquet solidaire s’installe dans cette friche SNCF

La dinde aux marrons n’a pas engourdi Ground Control qui commence 2025 sur les chapeaux de roue avec, jusqu’en mars, une série de rencontres autour du thème foisonnant « Tout est politique ». Par exemple, du 24 au 26 janvier, la nourriture, entre marqueur social, outil politique et enjeu de solidarité, va être scrutée et discutée. Mais même si vous n’avez pas réfléchi à manger les riches avec Nora Bouazzouni ou découvert la sécurité sociale alimentaire avec le député écologiste Boris Tavernier, vous devez venir au banquet organisé le dimanche midi.

Entre Granville et Nouadhibou

Première raison : vous allez vous régaler des plats concoctés par Bérengère Fagart (Sélune) et Harouna Sow (Waalo), habitués à mettre leur talent au service des régalades solidaires. Cette fois, ils concoctent un délicieux dialogue normando-mauritanien : mezzé à glisser dans des galettes au sarrasin, un couscous « Granville-Nouadhibou » avant une pomme rôtie au four, fleur d’oranger et crème de baobab. Ça, c’est du grand écart ! Deuxième raison : le prix de ce super repas se montre moitié moins cher qu’un brunch parisien moyen (35 € par personne ou 50 € avec trois verres de vins nature en accord). Dernière raison et pas la moindre : chaque place réservée permet de financer un repas aux bénéficiaires des associations La Chorba et Droit à l’école qui pourront venir s’attabler eux aussi. Du bon, de l’action, de la bonne action.

Quand ? Dimanche 26 janvier de 12h à15h

Où ? 81 Rue du Charolais, Paris 12€

Combien ? 35-50€

Par ici pour l'inscription au banquet