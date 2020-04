Grande vente de plantes en ligne à partir de 3 € la pièce !

Marre du confinement ? Fleurissez votre balcon ou cour d’immeuble et cultivez aromates, fruits et légumes ! Samedi 25 avril, de 10h à 21h, l’association La SAUGE organise une grande vente de plantes 100 % nature en direct des pépinières de L'Agronaute et La Prairie du Canal. Et attention, ami(e)s de la nature : uniquement des plantes issues de graines reproductibles et cultivées en bio. Une initiative qui fait écho à l’annonce gouvernementale prononcée il y a une semaine, reconnaissant (enfin) les pépiniéristes et horticulteurs comme commerces de première nécessité.

Comment ça marche ?

Très simple : vous avez jusqu'au 24 avril pour commander et régler en ligne vos plantes. Des créneaux de livraison de 2 heures vous seront alors communiqués. L'équipe de La SAUGE viendra ensuite vous livrer samedi 25 avril dans la journée. Ils tiennent à assurer eux-mêmes la livraison, afin de limiter les contacts jusqu'à vous. Vos commandes seront laissées devant vos portes après vous avoir appelé. Attention, livraison uniquement à Paris et frontière 93… Vous nous enverrez vos plus belles photos de jardinières ? Evénement Facebook ici.