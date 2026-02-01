Inscrivez-vous
Actualités

Guillaume Blot expose ses restos routiers à la Montgolfière Canal

Une déclaration d’amour en couleur pour ces parenthèses d’humanité de bord de nationales

Écrit par
La Rédaction
‘J’ai visité plus de 120 restos routiers’ : rencontre avec Guillaume Blot
© GUILLAUME BLOT
Ils s’appellent Le Torpédo, Chez Mimi ou La Grande Romanie. On y trouve des parkings géants, des macédoines au surimi, du baby-foot, des douches et une chaleur humaine qui tient plus du feu de camp que de la station-service. Le photographe documentaire Guillaume Blot a roulé sa bosse dans plus de 120 restos routiers à travers la France – un périple qu’il racontait déjà à Time Out en juin dernier lors d’un long entretien (dispo en ligne).

Ce travail au long cours est aujourd’hui présenté à La Montgolfière Canal à travers une exposition consacrée à ces lieux à part, où l’on parle fort, où l’on mange ensemble et où la nappe en papier n’est jamais là pour faire joli. Une cartographie sensible des nationales et départementales, faite de portraits, de scènes de vie et de détails « saisis à hauteur de table », loin des aires standardisées et des repas expédiés à la va-vite.

L'exposition est accessible gratuitement du 5 février au 26 mars 2026. Le vernissage aura lieu le jeudi 5 février à partir de 19h, en présence de Guillaume Blot, au

Où ? 25 rue Yves Toudic, Paris 10e
Quand ? du 5 février au 26 mars 2026

