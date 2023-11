Le périphérique parisien sera bientôt limité à 50 km/h

Voilà une annonce qui va faire plus de bruit qu’un crissement de pneus au championnat du monde de donuts. Dans le cadre de la nouvelle mouture du plan climat municipal présenté mercredi 22 novembre, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que la vitesse autorisée sur le périphérique allait être abaissée à 50 km/h, contre 70 km/h aujourd’hui.

La mesure devrait être appliquée à partir du 14 septembre 2024, au lendemain des Jeux paralympiques. Elle sera couplée à la transformation de 60 000 places de stationnement en espace piéton et doit permettre de “réduire drastiquement les gaz à effet de serre et la pollution de l’air liée à la circulation automobile”, dit la Mairie. Autre changement sur le périphérique : la future “voie olympique”, dédiée aux athlètes et officiels durant les Jeux, sera réservée aux transports en commun et au covoiturage, ainsi qu’aux véhicules “indispensables à la vie de la cité”.

On devrait en apprendre plus lors de la conférence de presse de jeudi 23 novembre. Le plan climat doit être examiné par le Conseil de Paris en décembre – ce qui pourrait entraîner des modifications –, et le vote est prévu au printemps prochain.

Du côté de la circulation pendant les Jeux...

Pour les automobilistes, ce n’est pas ce qu’on peut appeler une Beaune nouvelle. Alors que l’horizon des transports en commun parisiens pendant les Jeux met déjà quelques rates au court-bouillon – entre les retards, les travaux et les millions de touristes en plus –, le ministre des Transports Clément Beaune a remis un peu d’huile (de moteur) sur le feu en évoquant les plans de circulation. Interrogé dans le cadre du premier congrès du Groupement des hôtelleries et restaurations de France mardi 14 novembre, le ministre s’est transformé en Kery époque Ideal J en lâchant cash que « les plans de de circulation dans Paris […] seront hardcore » le temps des Jeux olympiques et paralympiques.

