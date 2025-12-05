Du 5 décembre 2025 au 4 janvier 2026, le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris accueille une Forêt enchantée avec illuminations, chalets gourmands, animations et présence du Père Noël. Le tout gratuitement.

Une « Forêt enchantée » s’installe à partir de ce vendredi sur le parvis de Hôtel de Ville de Paris, où la Ville de Paris propose jusqu’au 4 janvier un dispositif festif gratuit destiné au grand public.

L’événement, organisé dans le cadre du programme municipal des fêtes de fin d’année, rassemble illuminations, sculptures animales et décorations thématiques pour une déambulation en plein air. Des chalets de restauration proposent crêpes, gaufres et autres spécialités hivernales, tandis qu’un espace de vente regroupe des créations d’artisans labellisés « Fabriqué à Paris ».

En partenariat avec My Little Paris, plusieurs animations grand format sont annoncées : jeux de cherche-et-trouve, jeu des différences et parcours d’enquête autour de boules de Noël géantes. À proximité, la boutique officielle de la Ville accueille ateliers d’écriture de lettres au Père Noël avec la Fondation La Poste, lectures et activités ludiques animées par les éditions Auzou, ainsi qu’une exposition de sculptures en Lego.

Le Père Noël sera présent sur site chaque mercredi, samedi et dimanche, ainsi que quotidiennement pendant les vacances scolaires jusqu’au 24 décembre, de 15 h à 21 h. L’accès à l’ensemble des installations est libre.

Où ? Forêt enchantée de l’Hôtel de Ville, 29 rue de Rivoli, Paris

Quand ? Du vendredi 5 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026