Jacquemus met en scène le corps féminin au Collège des Bernardins avec une expo gratuite

Mettre en scène des corps féminins, c’est la spécialité du créateur de mode Simon Porte Jacquemus, qui, pour sa nouvelle idée folle, va organiser un défilé de statues au Collège des Bernardins : une exposition exceptionnelle durant laquelle il fera dialoguer des œuvres de l’Antiquité et du sculpteur français Aristide Maillol, lui aussi passé maître dans l’art de dessiner le corps féminin.

Pendant quatre jours, du 20 au 24 octobre, Mythes présentera une sorte d’anthologie de la silhouette féminine, racontée visuellement par Jacquemus, des marbres antiques aux bronzes sombres et lisses de Maillol, dans un parcours immersif dans l’un des plus anciens bâtiments médiévaux de Paris, le Collège des Bernardins et sa nef ultra-photogénique.

Un mélange des genres inattendu que Jacquemus inscrit dans le sillage de son travail autour de la vente aux enchères François-Xavier Lalanne pour Christie’s à New York en 2024, dont il avait réalisé l’exposition, en scénographiant justement les œuvres du sculpteur français obsédé par les animaux, pour un résultat assez surréaliste. Ça promet !

Où ? au Collège des Bernardins (20 rue de Poissy Paris 6e), puis à la galerie Chenel (3 quai Voltaire, Paris 7e) et à la galerie Dina Vierny (36 rue Jacob, Paris 6e).

Quand ? du 20 au 24 octobre 2025, puis du 30 octobre au 20 décembre.

Combien ? gratuit.