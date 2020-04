"J’aime mon bistrot" : une plateforme solidaire pour sauver votre café, bar, resto ou hôtel préféré

Grâce à cette plateforme solidaire en ligne, précommandez votre future tournée post-confinement, nuit d'hôtel ou repas entre potes… Et sauvez un établissement parisien de la faillite !



Depuis le 14 mars à minuit, tous les cafés, restos, hôtels parisiens ont baissé le rideau afin d’éviter la propagation de ce fichu Covid-19. Derrière ces fermetures, ce sont des milliers de patrons qui se retrouvent menacés de déposer le bilan au sortir de la crise. L'initiative “J’aime mon bistrot” est née pour permettre à tout un chacun de contribuer librement au soutien d’un ou plusieurs établissements. Ces fonds solidaires pourront être utilisés dès à présent par les gérants d’établissements pour leur permettre de faire face à cette situation ou, plus tard, pour assurer les réouvertures et soutenir les plus fragiles.

Comment ça marche ? C'est simple : vous précommandez votre bon d'achat dans le “bistrot” de votre choix (café, bar, hôtel, restaurant) parmi une sélection de bons allant de 1,50 € à 50 €. ​Pour les 10 000 premières commandes, les partenaires fondateurs participent à cet effort de solidarité en créditant 50 % additionnels aux commandes. Via la plateforme, le patron d’établissement peut collecter et percevoir immédiatement sa cagnotte pour lui permettre de faire face à cette situation difficile. Vous pourrez utiliser votre bon d'achat dès la fin du confinement dans votre bistrot préféré ! Cliquez ici pour soutenir votre établissement préféré.