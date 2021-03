"Je mange pour le futur" : la saga Instagram pour vous aider à mieux manger

Opter pour une alimentation durable, plus respectueuse de la santé et de la planète : on est tous d'accord, mais concrètement, comment faire au quotidien ? Qu'ils soient étudiants, actifs ou jeunes parents, les 18-35 ans s'avouent parfois démunis voire totalement paumés.



D'où la très bonne idée de la Chaire ANCA, partenaire de l’établissement d’enseignement et de recherche AgroParisTech : lancer un nouveau programme immersif et innovant sur trois mois, qui parle enfin à cette génération... via un cool compte Instagram ! Une idée pour le moins originale, voire osée, mais drôlement intéressante.

© DR / Je mange pour le Futur

Co-imaginée avec un comité d'experts réunissant entre autres des chercheurs en nutrition, en comportements alimentaires, en agronomie et en sociologie travaillant au sein de l'INRAE et d'AgroParisTech, cette saga en ligne aborde de façon ludique et efficace les points essentiels.

Sur @jemangepourlefutur, depuis le 1er mars dernier, on suit la jeune Sasha, personnage fictif de 26 ans, qui mène l'enquête, expérimente et partage ses doutes. Dans chaque épisode hebdomadaire, l'héroïne "part à la rencontre d'acteurs variés bien réels : chercheurs, acteurs de terrain, mais aussi chefs cuisiniers et commerçants de bouches qui l'entourent. Le tout pour mieux comprendre comment faire des choix plus vertueux, en expérimentant de nouvelles manières de s'alimenter sans prise de tête, tout en se faisant plaisir " explique le communiqué officiel.

Archivés en story ? Des astuces, reportages, recettes pour se débrouiller au quotidien. Le premier épisode, diffusé pendant la première semaine de mars, répondait à cette interrogation générationnelle : "La viande, c'est fini ?" On peut citer également ces autres thématiques : "Vais-je avoir plein de carences ?" ; "Comment éviter de toujours manger la même chose ?" ; sans oublier LA grande question qui nous taraude tous : "Comment manger durable sans se ruiner ?". Car voilà l'objectif : rendre l’alimentation durable accessible à tous, et ne pas en faire un sujet d'élite. Un discours franc et direct, pleinement en phase avec l'époque. Bravo !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JE MANGE POUR LE FUTUR (@jemangepourlefutur)