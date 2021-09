Jeanne-Claude et Christo à l’Arc de Triomphe : offrande divine ou cadeau empoisonné ?

Y a ceux qui crient au génie et ceux qui trouvent ça horrible. Ceux qui parlent de thunes et ceux qui apprécient voir une œuvre en plein air gratos. Et puis il y a les questions de circulation coupée ou de recyclage des matériaux. Bref, depuis quelques jours, ça jacte aux abords de l’Arc de Triomphe. Dernière œuvre des amoureux Jeanne-Claude et Christo, cet empaquetage irrite autant qu’il séduit, mais ne laisse en tout cas personne indifférent. Chez Time Out, on a voulu comprendre pourquoi en se rendant directement sur les lieux du crime.