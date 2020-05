Jeu concours : Nico de Soto (Danico) vous livre vos cocktails en personne !

Le bruit des glaçons, les blagues du barman, les saveurs d’un vrai cocktail… Neuf semaines sans bar, ça commence à tirer un peu, hein ? Croyez-nous, on compatit. Pour marquer le coup de ce timide déconfinement et tenir jusqu’à la libération totale, Time Out et Danico s’associent pour vous fournir de bonnes ondes liquides.

D’abord, nous offrons deux cocktails. Ils sont à choisir dans le menu spécial livraison de Danico, découvrir à deux coups de scroll. Attention, on est sur des recettes de haute volée, concoctées par Nico de Soto. Le lascar a eu plein de temps libre, coincé chez lui, pour laisser gambader son imagination et ça se sent. Il a par exemple distillé de la ricotta pour ajouter une élégante touche dolce vita à son twist de Spritz.

Mais ce n’est pas tout ! La livraison des gagnants sera assurée par Nico de Soto lui-même, le boss de Danico. Le maestro va vous servir les verres et vous pourrez discuter le bout de gras avec lui… comme dans la vie des bars d’avant ! Pensez à mettre cette vidéo en fond sonore pour que l’illusion soit parfaite…

Il ne vous reste qu’une chose à faire : envoyer un mail à contact@timeout.fr avec « Santé ! » comme objet et en mentionnant les deux cocktails que vous désirez. Un tirage au sort désignera les cinq gagnants. Bonne chance !

Au menu, on trouve donc :

PANDEMIK : mélange de trois rhums Plantation, ananas, sirop de coco, citron jaune, petit-lait, pandan. Une version clarifiée et tout en douceur de la piña colada. En garnish : une tranche d’ananas séché.

PASSE TON MIOULE ! : vodka, cordial rhubarbe, gingembre, bulles. Le classique Moscow Mule revisité. En garnish : du gingembre confit.

ST-GERMAIN EN CLAIR ET POUR TOUT LE MONDE : gin Citadelle, St-Germain, citron vert, piment oiseau qui pique. Un twist d’un classique de Nico, le Saint-Germain-des-Prés, clarifié et sans la mousse ! Garnish : un piment thaï.

ARRETE TINDER ET BOIS TON SPRITZ ! : Aperol, distillat de ricotta, fraise, citron vert, lait de genièvre clarifié, prosecco. Le Spritz réinventé sur le fruit et la douceur. Garnish : une fraise Tagada.

CONFIGUEMENT VOTRE : gin Citadelle, Campari, Dolin rouge, figue, eau de tomate. Un Negroni où la figue débarque sans crier gare. Garnich : un zest d’orange.

