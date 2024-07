Jeux Olympiques de Paris 2024 : découvrez les meilleurs plans à faire le mardi 30 juillet

Time Out n’est peut-être pas sur le podium de vos sites préférés pour suivre les compétitions, mais vous pouvez faire de nous votre favori pour la vie du Paris olympique hors les stades. Restos, bars, expos, clubs, playgrounds, lieux éphémères… Jour par jour, voici nos meilleurs combos de bons plans pour vivre des journées en or pendant les JO.

Un dîner panoramique aux Petites Mains

© Antoine Besse

De retour de la finale de l’épée par équipe au Grand Palais, vous avez envie d’un dîner à fleuret moucheté ? Direction la cour du Palais Galliera où le chef Jared Phillips et la pâtissière Paloma Laguette aiguisent des assiettes enlevées (à des prix raisonnables). En bonus, vous avez la tour Eiffel qui transperce le ciel nocturne.

Où ? 10 avenue Pierre-Ier-de-Serbie, Paris 16e.

Des verres avec vue chez Bramble

Fruit de la collaboration cinq étoiles entre Margot Lecarpentier et Alain Ducasse, Bramble déploie ses quelques tables et ses cocktails ultra-inventifs sur le toit du musée du Quai Branly. On se régale des liquides et des solides mais surtout d’une vue dantesque sur la tour Eiffel. Ça, c’est Paris ! Réservation préconisée.

Où ? 27 quai Jacques-Chirac, Paris 7e.

L’expo street art We Are Here au Petit Palais

© Itinerrance INVADER DJBA_28, 2019

Le Petit Palais s’ouvre au street art en ayant la bonne idée de mêler les œuvres d’Invader, Shepard Fairey ou Seth aux tableaux d’Eugène Carrière et aux sculptures de Falguière de la collection permanente. Plus qu’un gadget de muséographie, cela pousse à découvrir l’ensemble des artistes. En plus, c’est gratuit.

Où ? avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Seth Troxler au Matignon

Non, le DJ de Detroit, superstar des années 2010, ne candidate pas pour être Premier ministre, il passe AU Matignon, soit le club de ce restaurant chic du 8e. Attendez-vous à un mix baroque de bombes house, techno et curiosités sonores qui a fait sa renommée. L’entrée est gratuite mais pas garantie – arrivez tôt (ça ouvre à 23h30) et faites comme si vous connaissiez tout le monde.

Où ? 3 avenue Matignon, Paris 8e.

Un cour s de beach-volley à la Casa Brasil

Quitte à apprendre, autant que ce soit avec les meilleurs… Ça tombe bien : votre coach pour cet atelier de beach-volley proposé à la Casa Brasil n’est autre que Jackie Silva, championne du monde 97 et médaille d’or à Atlanta ! Événement gratuit de 18h30 à 19h30 mais il faut s’inscrire.

Où ? Espace Chapiteaux, quai de la Charente, Paris 19e.