Josman prend d'assaut Paris La Défense Arena

Ça y est, Josman passe la seconde. Après avoir mis le feu aux plus grandes salles du pays, le rappeur s’attaque à la deuxième plus grande salle de France, juste derrière le Stade Pierre-Mauroy de Lille : Paris La Défense Arena. Notez bien la date – 10 avril 2026 – parce que ça s’annonce comme un tournant majeur pour l’enfant prodige de Vierzon (dans le Cher). On se doute que Josman ne viendra pas seul pour ce premier round XXL. Vu son appétit pour les performances scéniques qui tapent fort, on s’attend à une mise en scène léchée, des invités surprise et une ambiance électrique, digne des bangers qui ont fait sa réputation. Si vous avez déjà vibré sur Mauvaises nouvelles ou High Life, imaginez l’effet multiplié par 40 000 spectateurs survoltés.

Paris La Défense Arena

En quelques années, Josman s’est taillé une place de choix dans le paysage rap français, engrangeant plus de 500 millions de streams sur Spotify et Deezer. M.A.N (Black Roses & Lost Feelings), son troisième album studio (2022), a laissé une empreinte indélébile et propulsé des morceaux comme XS, Intro, et Ailleurs sur toutes les lèvres. Sa cote a explosé avec la sortie surprise de sa mixtape J.000$ : en 13 titres, Josman déambule tranquillement dans le game, entre placements aiguisés et rimes insolentes.

Des concerts à guichets fermés et un passage à l’Accor Arena en février 2024, notamment, ont confirmé l’ampleur du phénomène. Entre trap, rap alternatif, et R&B, le rappeur/auteur/producteur parle de la solitude, des amours compliqués, et des galères de la vie avec une sincérité qui résonne chez tout le monde.

Où ? Paris La Défense Arena, 99 Jard. de l'Arche, 92000 Nanterre

Quand ? le 10 avril 2026

Combien ? à partir de 50 €

Billetterie par ici.