Journées du Patrimoine : un marathon de plus de 24h de danse au théâtre de Chaillot

Du 16 au 17 septembre, le théâtre de Chaillot ouvre ses portes en continu (nuit comprise), avec cours de ballet gratuits, performances et cabaret interlope. On vous emmène !

Le patrimoine bouge. Mieux que ça : il danse. Non, mieux encore : le patrimoine party hard. A Chaillot en tout cas : l’institution dépoussière les Journées du patrimoine en refusant de laisser ses pierres inanimées, et en vous invitant à devenir bien plus qu’un simple observateur. Le week-end prochain, le Théâtre national de la Danse va donc se transformer en une sorte d’immense château de la Star Academy 2.0, avec cours de danse gratuits (classique, house, yoga…), pauses goûter et distribution de cookies (oui), battles, performances, et clubbing pendant plus de 24 heures – sans interruption ! Tout ça sous la houlette de Mehdi Kerkouche, chorégraphe d’Angèle et nouveau directeur du Centre chorégraphique national de Créteil. Le danseur, dont les vidéos #OnDanseChezVous sont devenues virales pendant le confinement, renouvelle son concept en proposant ce marathon dansé en relais au grand public. On vous explique tout.

Danser toute la journée

La journée, le patrimoine s’emballe avec une foule d’animations gratuites en libre accès. L’événement démarre dès 10h le samedi 16 septembre avec un cours de danse classique – pas si classique – orchestré par la troupe du Ballet de l’Opéra national du Rhin, et dynamité par de la musique pop, sur le parvis des Droits de l’Homme, face à la tour Eiffel… A 14h, on se décoince dans le foyer de la danse, où Mehdi Kerkouche vous invite à expérimenter sa “méthode”, magistrale leçon de lâcher-prise. En plus des nombreux autres cours, tout un tas de performances auront lieu dans l’entièreté du théâtre tout au long de la journée. Des extraits de pièces de la troupe de Mehdi Kerkouche, mais aussi des créations d’un beau paquet de chorégraphes et artistes invités.

Et toute la nuit !

A partir de 20h30 le samedi, l’événement bascule en mode nuit. Un volet payant, cette fois, sur réservation uniquement – et tellement séduisant. Ça commence fort avec une performance du cabaret Les Moches, un projet de cabaret queer et itinérant, lancé avec succès au Silencio l’an dernier. La fête continue ensuite jusqu’à 6h du mat’, avec karaoké, clubbing, lecture de poème et cours de disco-barre par l’ancienne danseuse étoile Marie-Agnès Gillot.

Juste bravo. Parce qu’on n’y est pas encore, mais on le sait déjà, ça risque fort d’être la plus belle teuf de la rentrée. Si ce volet nocturne est déjà complet, restez attentif… Une petite surprise arrive très bientôt sur notre compte Insta. Le patrimoine régale.