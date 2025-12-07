“Joyaux dynastiques” : à l’Hôtel de la Marine, des bijoux que la Couronne ne montrait plus depuis des siècles refont surface

Résonnant avec l’actualité, la prochaine exposition de la collection Al Thani à l’Hôtel de la Marine racontera comment les joyaux portés par les souverains et les élites sont devenus des attributs du pouvoir.

Dernier volet d’une trilogie organisée en collaboration avec le Victoria and Albert Museum de Londres, l’exposition “Joyaux dynastiques” de la collection Al Thani réunira pierres précieuses, diadèmes et autres parures des grandes dynasties russes et européennes dans les galeries de l’Hôtel de la Marine à Paris du 10 décembre 2025 au 6 avril 2026. Ce trésor de plus de 140 pièces – dont beaucoup sont exposés pour la première fois à Paris – fera écho au passé de ce lieu (qui abrita le Garde-Meuble chargé de la gestion du mobilier royal et de la collection des joyaux de la Couronne entre 1767 et 1792... qui fut dévalisée du 11 au 17 septembre 1792 !) et rappellera le rôle qu’a pu jouer la joaillerie dans la mise en scène du pouvoir entre 1700 et 1950.

Carats sutra

Dans les cours royales, le bijou revêt en effet une signification politique et sociale en révélant le statut, la lignée et l’autorité de celui qui le possède, mais peut aussi se faire porteur d’une dimension intime par sa valeur sentimentale. Véritable voyage dans le temps, qui couvrira plusieurs siècles d’histoire et de faste, l’exposition convoquera des figures mythiques comme les impératrices Catherine II de Russie, Joséphine, Marie-Louise d’Autriche ou la reine Victoria, mais aussi de grands noms de la joaillerie comme Cartier, Chaumet ou Van Cleef & Arpels. Elle montrera également comment les modes et autres bouleversements historiques ont pu affecter ce segment très particulier de la parure féminine tout en rappelant la fascination qu’exercent les pierres précieuses depuis la nuit des temps.

Quand ? Du 10 décembre 2025 au 6 avril 2026

Où ? Hôtel de la Marine, 2 place de la Concorde, Paris 8e