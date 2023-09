La Butte a les boules : Montmartre privé de son mythique club de pétanque !

Le passage de la Sorcière est le dernier vestige du maquis de Montmartre, ce bois à flanc de butte dans lequel, au XIXe siècle, les pauvres trouvaient refuge. Cent cinquante ans plus tard, cet ex-bidonville devenu au fil des années une enclave bucolique entre les culs d’immeuble abrite de tranquilles jardins de copropriétés, un hôtel caché (le Particulier) et une parcelle de 800 mètres carrés occupée par le Club Lepic Abbesses Pétanque (Clap). Depuis 1971, ça tirait, ça pointait et ça s’hydratait à la buvette sans trop se poser de questions (ni signer de bail).

Et pourtant, en juillet, coup de tonnerre : après un appel d’offres autour de la gestion du terrain classé en 1991, la Ville n’a pas choisi le Clap mais Oscar Comtet, le propriétaire de l’hôtel Particulier. Dans le projet qui a séduit les élus, celui-ci propose une revégétalisation de la parcelle, un kiosque de snacks et un mini-marché bio. Les boulistes, eux, dénoncent, un tour de cochon(net) de la mairie, qui va ouvrir la porte à une marchandisation de Montmartre avec des privatisations en série. Dans son enquête sur le sujet, Le Monde nous apprend que les habitants des immeubles mitoyens et les riverains du hameau des Artistes se sont ralliés au Clap, qui a déposé un recours. La partie semble loin d’être terminée avec cette triplette de résistants.