La Cinémathèque française prépare une expo “pantagruélique” sur Orson Welles

Est-ce que vous connaissez un autre film d’Orson Welles que Citizen Kane ? Elue de multiples fois “meilleur film de tous les temps”, l’œuvre résume trop souvent la carrière d’un artiste qui a incarné à son époque la figure du cinéaste-auteur face au taylorisme des studios hollywoodiens.

Dans les années 30, Welles cartonne au théâtre, et tout le monde parle de lui depuis son vrai-faux récit d’une invasion extraterrestre à la radio, La Guerre des mondes. A 25 ans, le studio RKO Pictures lui donne carte blanche et le final cut pour Citizen Kane (1940), un chef-d’œuvre à la forme innovante qui est en fait le début d’une carrière riche en frictions avec les producteurs hollywoodiens, avant son départ et sa mythification en Europe.

Ce sont toutes ces histoires, et plus encore, que la Cinémathèque française va raconter dans My Name Is Orson Welles cet automne, à partir du 8 octobre, dans ce qu’elle annonce comme “une exposition pantagruélique, la plus exhaustive jamais organisée à ce jour” sur le cinéaste.

Au programme : bien sûr ses plus grands films en tant que réalisateur, dont Macbeth, Falstaff, La Soif du mal, Le Procès (et Citizen Kane évidemment), des films inachevés comme Don Quichotte, une quinzaine de films en tant qu’acteur (Le Troisième Homme, Moby Dick…), une sélection spéciale composée par le Filmmuseum München, qui conserve l'un des fonds Orson Welles les plus importants du monde, mais aussi des essais, des bandes-annonces, des spectacles de magie (sic), des rencontres, des conférences… Il va falloir prévoir plusieurs visites !

Quand ? du 8 octobre 2025 au 11 janvier 2026.

Où ? Cinémathèque Française, 51 rue de Bercy, Paris 12e.

Combien ? 11-14 € (séances 4-7 €), ouverture de la billetterie à partir du 8 septembre.