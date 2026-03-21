La féérie surréaliste de cette artiste californienne s'empare du Marais

Après l'expo collective Ré-enchantement à Pantin en 2024, la Californienne Ariana Papademetropoulos a cette fois droit à la galerie Thaddaeus Ropac (celle du Marais) pour elle toute seule ! Le nom Glass Slipper (pantoufle de verre) donne le ton : il va être question de kitsch à la Disney, de magie et de malentendu (Cendrillon avait-elle une pantoufle de vair ou de verre ?)

La pièce maîtresse de l'expo intitulée Water Based Treatment est bien en verre : un aquarium tel un cercueil (comme dans Blanche-Neige, tiens !) dans lequel chacun peut s'allonger. Bercé par le ballet des petits poissons argentés et de la création musicale de Nicolas Godin (moitié de Air), réalisée à partir de bandes de thérapie sonore des années 1970, le spectateur devient partie de l'œuvre, autant montré que déformé par l'eau…

© Nicolas Brasseur / Ariana Papademetropoulos Ariana Papademetropoulos, The Afters, 2026, huile sur toile, 190 × 304 × 4 cm. Courtesy de l’artiste et Thaddaeus Ropac.

L'artiste peintre hyperréaliste aime jouer avec les collisions et les transparences : là, une huile maritime qui ressemble à un collage vaporwave des années 2010 fait sur Paint ; ici, une fresque représentant du mobilier Louis XIII flottant sur du magma ou encore une représentation photographique d'une robe sous le film plastique du pressing intitulée The Wife… À l'étage, trois cabines téléphoniques en forme de conque attendent le visiteur. Lorsqu'on décroche, on tombe sur des conversations intimes entre l'artiste et son médium ! Peut-on parler de numéro verre ?

Quand ? Jusqu’au 11 avril 2026

Où ? 7, rue Debelleyme Paris 3e

Entrée libre