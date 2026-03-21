La féérie surréaliste de cette artiste californienne s'empare du Marais

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Pour sa première exposition à Paris, Ariana Papademetropoulos nous balade entre hyperréalisme, kitsch et symbolisme
Après l'expo collective Ré-enchantement à Pantin en 2024, la Californienne Ariana Papademetropoulos a cette fois droit à la galerie Thaddaeus Ropac (celle du Marais) pour elle toute seule ! Le nom Glass Slipper (pantoufle de verre) donne le ton : il va être question de kitsch à la Disney, de magie et de malentendu (Cendrillon avait-elle une pantoufle de vair ou de verre ?)
La pièce maîtresse de l'expo intitulée Water Based Treatment est bien en verre : un aquarium tel un cercueil (comme dans Blanche-Neige, tiens !) dans lequel chacun peut s'allonger. Bercé par le ballet des petits poissons argentés et de la création musicale de Nicolas Godin (moitié de Air), réalisée à partir de bandes de thérapie sonore des années 1970, le spectateur devient partie de l'œuvre, autant montré que déformé par l'eau…
L'artiste peintre hyperréaliste aime jouer avec les collisions et les transparences : là, une huile maritime qui ressemble à un collage vaporwave des années 2010 fait sur Paint ; ici, une fresque représentant du mobilier Louis XIII flottant sur du magma ou encore une représentation photographique d'une robe sous le film plastique du pressing intitulée The Wife… À l'étage, trois cabines téléphoniques en forme de conque attendent le visiteur. Lorsqu'on décroche, on tombe sur des conversations intimes entre l'artiste et son médium ! Peut-on parler de numéro verre ?
Quand ? Jusqu’au 11 avril 2026
Où ? 7, rue Debelleyme Paris 3e
Entrée libre
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