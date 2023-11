La flèche de Notre-Dame va bientôt pointer le bout de son nez !

C’était un roc, un pic, un cap… Voilà maintenant quatre ans que la capitale a été amputée d’un de ses plus emblématiques points culminants. Depuis l’incendie d’avril 2019, la flèche néo-gothique quasi bicentenaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris a disparu du panorama parisien, soudain défiguré.

Bonne nouvelle : l’édifice, reconstruit à l’identique, s’apprête à renaître de ses cendres et pointe déjà le bout de son nez. En décembre, sa structure et sa charpente s’élèveront à nouveau à 96 mètres au-dessus du sol, et les nuages devraient pouvoir se piquer à son aiguille d’ici les fêtes de fin d’année. Un beau cadeau s’il en est, qui restera toutefois emballé dans son échafaudage jusqu’à la pose de la couverture et des ornements en plomb, en 2024. Pour la réouverture officielle de la cathédrale entièrement réhabilitée, il faudra attendre encore un an. Au 8 décembre 2024, Notre-Dame aura alors définitivement passée l'épreuve du feu.