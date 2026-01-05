La Folie Douce transforme l’hippodrome de Vincennes en station de ski en janvier

Le spécialiste de la fête en montagne vient animer l’hiver à Paris entre food, performances et clubbing.

Spécialiste de la fête dans les Alpes depuis une trentaine d’années, La Folie Douce descend jusqu’à Paris pour s’installer à l’hippodrome de Vincennes, transformé en station de ski les 11 et 18 janvier entre food, performances et clubbing.

Après une première date sur le thème disco le 4 janvier, le prochain événement aura lieu le dimanche 11 et s’intitule “Folie Circus”, soit une rencontre entre arts du cirque et courses hippiques, avant une “Mountain Party XXL” le 18 janvier, avec un cabaret géant et l’hippodrome décoré de télécabines, chalets et sapins.

On pourra en parallèle assister aux courses de chevaux qui se déroulent comme d’habitude (et même monter dans le bus suiveur), et profiter du Village Gourmand avec un menu évidemment savoyard entre raclette, fondue, vin chaud et burgers montagnards.

Quand ? Les 11 et 18 janvier, à partir de 12h.

Où ? 2 route de la Ferme, Paris 12e.

Combien ? 5 € le 11 janvier, 10 € le 18, gratuit pour les moins de 18 ans.