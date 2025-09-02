La Fondation Azzedine Alaïa va nous faire revivre l’un des défilés les plus importants de l’histoire de la mode contemporaine

À partir du 11 septembre prochain, « De Silence Sculpté », la nouvelle exposition de la Fondation Azzedine Alaïa, est consacrée à l’un des défilés-clés du couturier : la collection couture Été-Automne 2003.

Le 23 janvier 2003, au 18 rue de la Verrerie – aujourd’hui siège de la Fondation Azzedine Alaïa –, celui que Naomi Campbell surnommait affectueusement « Papa » faisait son grand retour au format défilé, onze ans après sa dernière apparition, avec sa collection couture Été-Automne 2003.

Sacré « plus grand créateur du moment » au milieu des années 80, Alaïa refusait de céder aux diktats de l’industrie de la mode, préférant prendre le temps nécessaire pour mener à bien ses idées et sa vision.

C’est ce « renouveau créatif et stylistique », ce moment charnière de la carrière d’Azzedine Alaïa, qui fait l’objet de cette nouvelle exposition dont le titre semble renvoyer à la discrétion et à la concentration d’un créateur virtuose de la coupe, qui préférait laisser les vêtements parler pour lui. Il n’était d’ailleurs pas sorti saluer le jour de ce défilé sans podium ni scénographie, que le visiteur pourra revivre – au même endroit – par le biais d’une trentaine de silhouettes accompagnées de vidéos mais aussi d’une série de photos réalisée par Bruce Weber pour Vogue Italia. Des vestes, manteaux et robes que le texte qui présente l’exposition qualifie de « manifestes de cette virtuosité technique qu’il est le seul à dominer » et « le comble de l’achèvement de toute une vie menée à l’atelier ».

© Bruce Weber

Vous l’aurez compris, voilà l’occasion de (re)découvrir une collection saluée par la presse de l’époque et toujours aussi actuelle, 22 ans plus tard. Et de se rappeler, surtout, qu’une telle vision de la mode mériterait de revenir au goût du jour…