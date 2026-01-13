La galette des Rois classique est-elle en fin de règne ?

« Parfois il y a une course “à la plus grosse, à la plus belle”, rit-il, je suis tombé dans ce travers moi-même, plus jeune. Mais on ne fabrique pas pour les autres chefs, on produit pour nos clients du quotidien. » La concurrence parisienne pousse parfois à l’esbrouffe et au grand spectacle, revenir à la simplicité a pourtant du bon. « Tout le monde a envie de créer un buzz comme la Boulangerie Louvard avec son crookie. Il n’y a pas de mal à chercher à faire rêver. Mais attention à la surenchère créative. » Il insiste aussi sur l’importance de trouver l’équilibre entre créativité et bon sens. « Les galettes créatives, c’est bon pour la com’, ça fait parler. C’est une bonne chose de montrer ce que notre artisanat peut faire. Mais aujourd’hui, tout doit être foodporn, instagrammable, monumental. On voit, par exemple, tous ces feuilletages avec un effet strié très joli. Et c’est très bon à la sortie du four, mais quand ça a refroidi, ça fait mal à la bouche. Quand on fait 6 500 ou 7 000 galettes comme nous, ce n’est pas réaliste. »