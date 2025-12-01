La grande brocante de maillots et d’objets de sport vintage fait son retour juste avant Noël dans le Sentier

Maillots, chaussures, casquettes, mugs… : il y en a pour tous les fans !

Et revoici le marché de Noël le plus attendu par les amateurs de sport vintage : L’Incroyable Pop-Up Sports, organisé par les magazines sportifs du groupe So Press (So Foot, TrashTalk, Pédale), se tiendra du 11 au 14 décembre dans la galerie du 23 rue du Sentier.

Autoproclamé “plus grande brocante d'objets de sport en Europe”, l’évènement avait accueilli plus de 4 000 personnes l’an passé. Pour cette troisième édition, ce sera toujours le même concept, avec des objets de toutes sortes pour faire briller les yeux des nostalgiques à partir de 15 € – jusqu’à plusieurs centaines d’euros pour les plus beaux.

Sur 160 m², on trouvera 11 mini-shops avec bien sûr beaucoup de maillots d’anciennes gloires du foot, de la NBA, ou du Tour de France, neufs ou vintage, mais aussi des chaussures, casquettes, affiches, livres, mugs, t-shirts, gourdes, bonnets, ballons, cartes… A noter cette année l’arrivée du Paris Basketball sur le marché avec ses produits, tandis que sur son stand, TrashTalk a mis le paquet sur les beaux bouquins de sport à déposer sous le sapin.

Où ? 23 rue du Sentier, Paris 2e.

Quand ? du 11 au 14 décembre. jeudi et vendredi, 12h-20h30, samedi 10h-20h30, dimanche 10h-19h.

Combien ? entrée libre.